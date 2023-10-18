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Три школы "заминировали" в Кокшетау

Сегодня, 17:56
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716.kz Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
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Фото: 716.kz

В полицию Кокшетау поступило три сообщения о заложенных взрывных устройствах в учебных учреждениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

Злоумышленники, которых пока не нашли, сообщили о "минировании" школ №2, 5 и 6.

При осмотре учебных заведений специалистами-взрывотехниками и кинологами взрывных устройств не обнаружено.

Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Полицейские напомнили, что санкция статьи 273 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа до 5 000 МРП, исправительные работы в том же размере, ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Ответственность по данной статье наступает с 14 лет.

Также виновные лица, а в случае если автором ложного сообщения является несовершеннолетний, его родители или законные представители, обязаны возместить расходы государства, понесённые в связи с вызовом экстренных служб, связанных с выездом на место происшествия по заведомо ложным вызовам об акте терроризма.

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