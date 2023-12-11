Три года мешал инвестору построить подъездные пути акимат Усть-Каменогорска

Три года инвестор обращался к чиновникам, чтобы решить вопрос со строительством подъездных путей, но получил результат только после того, как вмешалась прокуратура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

Сообщается, что в индустриальной зоне Усть-Каменогорска походит к концу строительство торгово-производственного комплекса, который обеспечит хранение и поставку медикаментов и медицинского оборудования для всего региона.

Из-за крутого уклона дороги большие грузовые автомашины не могут добраться до склада, и инвестору требовалось построить к нему подъездные пути. На протяжении трёх последних лет он неоднократно обращался в акиматы города и области, но не получил результата.

После того, как в дело вмешались сотрудники прокуратуры и провели выездную встречу на объекте, акимат выделил бюджетные средства и начал работы по расширению подъездных путей и выравниванию поверхности автомобильной дороги.