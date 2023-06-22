Три фермера обманом получили субсидии на полмиллиарда тенге в Костанае

Фото: кадр из оперативного видео

В Костанае задержали группу лиц, подозреваемых в хищении более 500 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как сообщили в агентстве, деньги были выделены в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. Организованная преступная группа действовала с 2022 года по настоящее время.

"Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ. Организатор и его два сообщника задержаны и в отношении них суд санкционировал арест на два месяца", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.