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Три человека погибли под колёсами КамАЗа в Кызылординской области

Сегодня, 22:05
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 22:05
Сегодня, 22:05
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Фото: polisia.kz

ДТП унесло три жизни на трассе близ Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла около 12:15 на 120-м километре дороги А17 Кызылорда-Павлодар. Столкнулись КамАЗ с легковой автомобиль.

"В результате ДТП погибли три человека. По факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

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