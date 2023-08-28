Три человека погибли под колёсами КамАЗа в Кызылординской области

ДТП унесло три жизни на трассе близ Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла около 12:15 на 120-м километре дороги А17 Кызылорда-Павлодар. Столкнулись КамАЗ с легковой автомобиль.