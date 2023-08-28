Три человека погибли под колёсами КамАЗа в Кызылординской области
Сегодня, 22:05
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Сегодня, 22:05Сегодня, 22:05
166Фото: polisia.kz
ДТП унесло три жизни на трассе близ Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Авария произошла около 12:15 на 120-м километре дороги А17 Кызылорда-Павлодар. Столкнулись КамАЗ с легковой автомобиль.
"В результате ДТП погибли три человека. По факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.
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