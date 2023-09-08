Требования – по возрасту. В Казахстане пересмотрят возрастные ограничения для учащихся спортшкол

В министерстве туризма и спорта пересмотрят возрастные требования к учащимся спортивных школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Министерства туризма и спорта, ведомство пересмотрит возраст спортсменов, поступающих в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

"Изменения будут учитывать особенности каждого вида спорта. Очень важно, чтобы юные атлеты получали именно тот уровень нагрузки, который соответствует их возрасту. От этого зависит их дальнейшее развитие и, конечно же, здоровье. Предлагаемые нами меры призваны значительно улучшить качество подготовки будущих звезд спорта", – сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Ербол Мырзабосынов.

Отмечается, что изменения затронут детско-юношеские спортивные школы и спортивные школы для лиц с особыми потребностями, где осуществляется подготовка спортсменов детского, юношеского, юниорского и молодежного возрастов, а также детско-юношеские клубы физической подготовки.