Травму головы получил ребёнок в батутном центре Уральска

10-летний мальчик получил травму головы в батутном центре. Ему пришлось перенести экстренную операцию на череп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой Город.

По словам мамы мальчика, её сын находился в батутном центре по случаю дня рождения одноклассника. Женщина говорит, что ребёнок получил серьёзную травму головы, в результате которой перенёс срочную операцию на черепе. Ему удалили кусок черепа и зашили повреждённый сосуд.

"Со слов очевидцев, он прыгнул с батута на мягкую поверхность. И следом за ним с самой высокой поверхности прыгнул какой-то человек. Дети утверждают, что это был работник центра. Он нанёс сыну удар ногой в голову", - рассказала мама мальчика Татьяна.

Мама пострадавшего ребёнка отметила, что следователи ни у кого не взяли показания, никто из руководства батутного центра не позвонил узнать о состоянии ребёнка.

После случившегося, пишет женщина, сотрудники центра принесли влажные салфетки, сославшись на то, что аптечки у них нет.

В управлении здравоохранения рассказали, что в тот же день пациенту провели операцию, а на восьмые сутки выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Ребёнку рекомендовано наблюдение и лечение у невролога и педиатра, покой и освобождение от физкультуры.

В пресс-службе департамента полиции информировали, что ведётся досудебное расследование по статье 306 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".