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  • Товарооборот между Казахстаном и Россией составил почти 16 миллиардов долларов
pixabay.com Сегодня, 18:14
226
Фото: pixabay.com

Товарооборот между Казахстаном и Россией составил почти 16 миллиардов долларов

Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-август составил 15,9 миллиарда долларов. Это на 4,2 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года, передааёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Институт экономических исследований.

Экспорт из Казахстана вырос на 8,6 процента, до пяти миллиардов долларов. Рост обусловлен увеличением поставок урана (на 97 процентов), оксидов и гидроксидов алюминия (в 2,5 раза), телефонных аппаратов (в 88,6 раза), вычислительных машин (в 215,7 раза).

Импорт в Казахстан из России за январь-август такжен вырос - на 2,3 процента и составил 11 миллиардов долларов.

Основные товары импорта:
  • полуфабрикаты из нелегированной стали – 260,4 миллиона долларов
  • руды, концентраты драгметаллов – 243,9 миллиона долларов
  • прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие – 208,6 миллиона долларов
  • золото необработанное/полуобработанное/порошок – 197,7 миллиона долларов
  • нефтепродукты – 191,1 миллиона долларов.
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#экономика #импорт #экспорт #Россия
Журналист
Сегодня, 18:14
226
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