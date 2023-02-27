Топ-5 мест притяжения для иностранных туристов в Казахстане назвали в МКС

Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

В Казахстане есть множество необычных локаций, которые в любое время года дарят яркие эмоции. Территория страны - настоящее раздолье для любителей природы и ярких кадров на память об активном отдыхе. В Минкультуры и спорта составили рейтинг самых популярных достопримечательностей страны для иностранных туристов, в которые включили пять самых часто посещаемых мест, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в 2022 году в Казахстане побывали более 610 тысяч иностранных гостей. В несколько раз выросли и показатели внутреннего туризма. Точкой притяжения туристов стали пять мест.

Несмотря на свою отдаленность, Чарынский каньон – одно из тех мест нашей страны, которое путешественники жаждут увидеть своими глазами. В прошлом году эту локацию посетили более 45 тысяч человек.

Популярным становится и отдых в Баянауле. В прошлом году на территории национального парка побывали 85 тысяч туристов.

Большим спросом у путешественников пользуются и Кольсайские озёра. Число туристов, посещающих это место за год, превышает 190 тысяч человек.

Ставший брендом отечественного туризма национальный парк "Боровое" вышел в лидеры по числу гостей. Красоты Кокшетау увидели более 550 тысяч путешественников.

Туристической меккой в 2022 году для иностранцев стал Иле-Алатауский Национальный парк. По информации Комитета туризма министерства культуры и спорта, в прошлом году его природой насладились 628 тысяч туристов.