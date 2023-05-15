Токаев: Защита материнства и детства - один из главных приоритетов политики Казахстана

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Крепкая и счастливая семья является главной составляющей гармоничного общества и надежной опорой государства. Об этом говорится в приветственном слове президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на форуме родителей, передаёт BaigeNews.kz.

"Благодаря примеру и влиянию самых близких людей воспитываются такие качества человека и гражданина, как патриотизм и ответственность, добропорядочность и уважение к старшим, трудолюбие и стремление к самосовершенствованию. В окружении родных закладывается фундамент мировоззрения личности, основанного на высоких моральных принципах и гуманистических идеалах. Знание своих корней и почитание семейных традиций во все времена занимали особое место в самосознании нашего народа. И сегодня они играют важную роль в формировании нового качества нашей нации. Задача государства и общества – создать максимально благоприятные условия для укрепления института семьи и всестороннего развития подрастающего поколения. Защита и поддержка материнства и детства является одним из главных приоритетов нашей политики", - говорится в речи главы государства.

По его словам, огромный вклад в сохранение и продвижение семейных ценностей вносит родительская общественность. Родителей отличает искреннее неравнодушие к судьбе каждого ребенка и будущему нашей родины, отметил президент.