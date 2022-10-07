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akorda.kz Сегодня, 13:28
137
Фото: akorda.kz

Токаев встретится с главами государств СНГ в неформальной обстановке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, седьмого октября, встретится с главами государств СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

 "Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

 

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#Президент Казахстана #СНГ #Токаев
Журналист
Сегодня, 13:28
137
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