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Токаев принял участие в церемонии посадки деревьев в Сиане Сегодня, 12:39
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Сегодня, 12:39
151

Токаев принял участие в церемонии посадки деревьев в Сиане

Глава государства принял участие в церемонии посадки деревьев в Сиане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Сегодня, 12:39
151
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