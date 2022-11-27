Токаев прибыл в Россию с официальным визитом

Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Фото: Борт №1