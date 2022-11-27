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Лента новостей

t.me/bort_01 Сегодня, 22:44
234
Сегодня, 22:44
234
Фото: t.me/bort_01

Токаев прибыл в Россию с официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Фото: Борт №1

 

Видео: Борт №1
Видео: Официальная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева в аэропорту «Внуково-2» в Москве/ видео Борт №1
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#президент #Президент Казахстана #Россия #Путин #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:44
234
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