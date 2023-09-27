Токаев поздравил народ Туркменистана с днём независимости
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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Туркменистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана с Днём независимости.
"В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами", – говорится в телеграмме.
Президент Касым-Жомарт Токаев убежден, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.
Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания.
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