  • 27 Сентября, 17:04
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Токаев поздравил народ Туркменистана с днём независимости

Сегодня, 11:07
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 11:07
Сегодня, 11:07
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Туркменистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана с Днём независимости.

"В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами", – говорится в телеграмме.

Президент Касым-Жомарт Токаев убежден, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.

Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания.

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