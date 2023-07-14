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пресс-служба Акорды Сегодня, 09:03
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Сегодня, 09:03
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Фото: пресс-служба Акорды

Токаев поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

Президент Казахстана направил поздравление Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу с национальным праздником - Днём взятия Бастилии, передаёт BaigeNews.kz.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, основанного на доверительном политическом диалоге и взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве.

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Сегодня, 09:03
175
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