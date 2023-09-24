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Токаев поздравил казахстанцев с Днём труда

Сегодня, 09:02
АВТОР
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Акорда Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:02
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев казахстанцев с Днём труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Этот важный праздник посвящён настоящим труженикам, созидательные усилия которых лежат в основе устойчивого прогресса страны. В их неустанной каждодневной деятельности проявляются истинный патриотизм и сопричастность к судьбе Родины. Трудолюбие, предприимчивость и ответственность, постоянное стремление к знаниям и саморазвитию – все эти качества гармоничной личности ярко раскрываются в людях труда, олицетворяющих собой понятие "Адал азамат", —  подчеркнул президент.

Он отметил, что именно профессионалы своего дела должны быть в центре внимания общества, именно им должна подражать  молодёжь.

"Недаром в народе говорят, что труд украшает человека, а человек – свою эпоху. Добросовестный усердный труд – залог жизненного успеха. Государство сделает все для соблюдения этого основополагающего принципа. Глубоко убежден, что Справедливый Казахстан смогут построить только трудолюбивые и ответственные граждане. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!", —  говорится в поздравлении главы государства.

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