Токаев поздравил казахстанцев с Днём труда

Президент Касым-Жомарт Токаев казахстанцев с Днём труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Этот важный праздник посвящён настоящим труженикам, созидательные усилия которых лежат в основе устойчивого прогресса страны. В их неустанной каждодневной деятельности проявляются истинный патриотизм и сопричастность к судьбе Родины. Трудолюбие, предприимчивость и ответственность, постоянное стремление к знаниям и саморазвитию – все эти качества гармоничной личности ярко раскрываются в людях труда, олицетворяющих собой понятие "Адал азамат", — подчеркнул президент.

Он отметил, что именно профессионалы своего дела должны быть в центре внимания общества, именно им должна подражать молодёжь.