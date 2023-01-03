Токаев подписал законы, ужесточающие наказание за экологический вандализм

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Касым-Жомарт Токаев подписал законы по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Поправки внесены в закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма" и закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Тексты законов публикуются в печати.

Отметим, что в документах прописано повышение ответственности, увеличение штрафов за незаконную вырубку деревьев, нарушение режима особо охраняемых природных территорий, порчу земли. Законы также предусматривают ужесточение ответственности за проявления вандализма, порчу общественного и частного имущества.

Так, например, в законопроекте вводится норма за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.