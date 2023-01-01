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akorda.kz Сегодня, 15:06
195
Сегодня, 15:06
195
Фото: akorda.kz

Токаев подписал закон о развитии агломерации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О развитии агломераций". Текст Закона публикуется в печати", — говорится в сообщении.

Также президент подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития агломераций".

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#президент #Президент Казахстана #закон
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:06
195
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