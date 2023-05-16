Токаев назвал основные проблемы экономики

Президент принял годовой отчёт Нацбанка Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2022 год, мерах по обеспечению финансовой стабильности и состоянии золотовалютных резервов Нацбанка, а также активах Национального фонда.

Из отчёта Галымжана Пирматова:

по итогам 2022 года долларизация снизилась до 31,6 процента;

объем кредитования банками второго уровня экономики увеличился на 23,3 процента до 22,8 триллиона тенге, в том числе кредиты бизнесу – на 13,9 процента до 9,6 триллиона тенге;

кредиты экономике в расширенном определении за 2022 год выросли на 21,7 процента и по состоянию на 1 января 2023 года составили 28,9 триллиона тенге;

валовые международные резервы за 2022 год увеличились на 1,2 миллиарда долларов и составили 90,8 миллиарда долларов, в том числе золотовалютные резервы – 35,1 миллиарда долларов, активы Национального фонда – 55,7 миллиарда долларов;

доходность пенсионных активов ЕНПФ с момента консолидации в 2014 году в годовом выражении составила 9,33 процента.

По информации Нацбанка, международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили суверенный рейтинг Казахстана на уровне "ВВВ" с прогнозом "стабильный".

Глава государства отметил, что основными проблемами экономики остаются инфляция, макроэкономическая и энергетическая нестабильность.

– Международные организации прогнозируют значительное замедление глобального роста с 6,2 процента в 2021 году до 3,4 процента по оценкам МВФ и усиление ценового давления. Все это влияет на экономическое развитие нашей страны и указывает на необходимость еще более слаженной и эффективной работы правительства, Национального банка и других государственных органов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По итогам обсуждения президент одобрил годовой отчёт.