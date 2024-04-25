Токаев дал чётко понять, что государство никого не оставит в беде - депутат

Мнение о выступлении президента на сессии Ассамблеи народа Казахстана высказал депутат мажилиса Никита Шаталов. Он отметил, что речь главы государства получилась многомерной, передаёт BaigeNews.kz.

И повестка заседания, и нестандартный для АНК онлайн-формат продиктованы контекстом: в стране до сих пор сложная ситуация с затоплением населённых пунктов.

"Токаев в очередной раз дал чётко понять, что государство никого не оставит в беде, но при этом скорректирует подходы к строительству населённых пуктов – вплоть до переноса некоторых в другие места, подальше от воды. Во время выступления глава государства не зря упомянул 90-е, во время которых страна столкнулась с финансовым и инфраструктурным кризисом. Тогда одна экономическая и общественная модель себя изжила и всё нужно было строить заново. Сейчас мы находимся в похожем состоянии, но со значительной разницей, что спустя 30 лет у нас есть опыт, накопленные резервы, состоявшийся крупный бизнес и новое поколение казахстанцев, сформировавшихся уже во время независимости. У нас есть запас прочности и наработанная способность к быстрой адаптации к новым условиям", - отметил депутат.

Поэтому, подведя итоги политических реформ, президент перешёл к двум актуальным направлениям для изменений в стране: экономической модернизации, связанной в том числе со строительством инфраструктуры, будь то ТЭЦ или водохранилища и дамбы, и новой общественной этике, основанной на верховенстве права и здоровом прагматизме и умеренности.

"Конструктивное гражданское участие, способность к мобилизации в сложное время – это база для реформ. Так, закон о защите прав женщин и детей был принят в том числе благодаря четко выраженному требованию граждан. Это качественный прецедент, который поможет нам провести реформы в других важных сферах и обеспечит гражданский контроль на местах. Ассамблея народа Казахстана, сформированная изначально как институт представительства различных этнокультурных групп, постепенно трансформируется. Происходит смена поколений, различия стираются, и смысл АНК сдвигается в сторону гражданской площадки для решения актуальных проблем, стоящих перед обществом и страной, имеющей при этом конституционный статус. Поэтому президент говорит там теперь на широкий спектр тем и видит в Ассамблее в том числе инструмент повышения качества человеческого капитала и институт, способный менять гражданскую активность в регионах", - сказал Шаталов.

По его мнению, перед АНК возникают и новые задачи: быть более мобильной, молодой и менее церемониальной организацией, которая может задавать повестку, причем ориентируясь на региональные различия.