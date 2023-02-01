Тенге укрепился к доллару с начала года, ослабив позиции к рублю и евро

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Тенге начал год с укрепления относительно доллара, но ослаб к рублю и евро. По итогам января курс нацвалюты вырос на 0,5 процента до 460,52 тенге за доллар США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро. Это на 2,14 тенге меньше, чем было в начале года.

По данным аналитиков, январь стал четвёртым из шести последних месяцев, по итогам которых курс доллара снижался. Более того, американская валюта в начале года до этого в последний раз дешевела в 2020 году.

С евро ситуация обратная. Курс растёт три месяца подряд, а январское повышение фиксируется впервые за пять лет. То есть укрепление тенге к европейской валюте в январе стало привычным, но в этом году традиция нарушилась. Официальная стоимость на 1 февраля – 498,69 тенге, что на 5,83 тенге больше, чем месяцем ранее.

С рублём ситуация похожа. Он подорожал на 10 тиын (до 6,53 тенге), и это первый январский рост за четыре года.