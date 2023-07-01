Тело девушки нашли в съёмной квартире в Шымкенте

Фото: polisia.kz

В Шымкенте полицейские взяли под стражу жителя Туркестанской области, подозреваемого в убийстве девушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт “102” Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение, что в одной из съёмных квартир обнаружили тело молодой женщины с признаками насильственной смерти.

Дежурный эксперт предположил, что потерпевшая погибла в результате механической асфиксии.

Факт зарегистрировали по статье 99 УК РК - “Убийство”.

Полицейские установили личность убитой. Ею оказалась 28-летняя девушка, прибывшая в мегаполис в поисках работы.

При изучении записей камер видеонаблюдения в поле зрения оперативных работников попал молодой человек, вероятно причастный к убийству. Им оказался житель Туркестанской области, 1994 года рождения. Ориентировки разослали во все подразделения. В результате, сотрудники криминальной полиции Шымкента задержали подозреваемого в Жетысайском районе по месту жительства.

Подозреваемый взят под стражу. В отношении него проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.