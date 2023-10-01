Телерадиокомплекс Президента поздравил казахстанцев с Днём пожилых людей

День пожилых людей отмечают в Казахстане 1 октября. Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал празничное видеопоздравление, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает 2 616 515 человек старше 60 лет, а это 13,2 процента населения страны. Из них 1 031 051 человек мужчин и 1 585 064 женщин. Наибольшая численность населения старшего возраста наблюдается в Алматы – 288 922 человека, в Карагандинской – 200 186 человек, Туркестанской – 190 160 человек и Алматинской областях – 177 685 человек.

По сравнению с предыдущим годом число получателей пенсий и государственных социальных пособий увеличилось на 2,8 процента, средний размер назначенной месячной пенсии лицам в возрасте 60 лет и старше увеличился на 9,7 процента.

Напомним, День пожилых людей впервые был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году.