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Театр "ASTANA MUSICAL" признан лучшим на международном театральном фестивале комедии

5 Мая, 14:12
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Министерство культуры и информации РК 5 Мая, 14:12
5 Мая, 14:12
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Фото: Министерство культуры и информации РК

Спектакль "№13" театра "ASTANA MUSICAL" Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой стал лучшим на II Международном театральном фестивале комедии "Салем" в номинации "Лучший комедийный спектакль", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В этом году фестиваль был посвящен 90-летию Народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, писателя-драматурга Сакена Жунусова. 

В фестивале "Салем" приняли участие известные театры нашей страны, а также Азербайджанский государственный театр "Пантомим" и Стамбульский государственный театр Турции. "ASTANA MUSICAL" представил комедию Рэя Куни "№13" и получил высокие оценки жюри.

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