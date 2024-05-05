Театр "ASTANA MUSICAL" признан лучшим на международном театральном фестивале комедии

Спектакль "№13" театра "ASTANA MUSICAL" Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой стал лучшим на II Международном театральном фестивале комедии "Салем" в номинации "Лучший комедийный спектакль", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В этом году фестиваль был посвящен 90-летию Народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, писателя-драматурга Сакена Жунусова.

В фестивале "Салем" приняли участие известные театры нашей страны, а также Азербайджанский государственный театр "Пантомим" и Стамбульский государственный театр Турции. "ASTANA MUSICAL" представил комедию Рэя Куни "№13" и получил высокие оценки жюри.