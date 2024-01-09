  • 9 Января, 21:20
  • BAIGENEWS

Тараканы атаковали школу в Астане

Сегодня, 19:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Тараканы атаковали школу в Астане Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59
178

Жуткие кадры сняли на видео школьники в Астане. В одном из дверных проёмов дети заметили полчище тараканов. Ситуацию прокомментировали в Управлении образования, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в паблике Astanovka98 в Instagram. Насекомые поселились в школе-лицее №73.

"В школе-лицее №73 ежемесячно проводится общая санитарная дезинфекция. Последняя обработка помещений проведена 15 декабря 2023 года. На 12 января запланирована полная дезинфекция учебного заведения, в том числе подвальных помещений. Для обеспечения безопасности детей дезинфекция будет проведена вечером, после занятий. Раздевалка, в которой обнаружены насекомые, перенесена в другое помещение", - сообщили в Управлении образования Астаны.

 

Самое читаемое

Наверх