Тараканы атаковали школу в Астане
Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
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Жуткие кадры сняли на видео школьники в Астане. В одном из дверных проёмов дети заметили полчище тараканов. Ситуацию прокомментировали в Управлении образования, передаёт BaigeNews.kz.
Видео появилось в паблике Astanovka98 в Instagram. Насекомые поселились в школе-лицее №73.
"В школе-лицее №73 ежемесячно проводится общая санитарная дезинфекция. Последняя обработка помещений проведена 15 декабря 2023 года. На 12 января запланирована полная дезинфекция учебного заведения, в том числе подвальных помещений. Для обеспечения безопасности детей дезинфекция будет проведена вечером, после занятий. Раздевалка, в которой обнаружены насекомые, перенесена в другое помещение", - сообщили в Управлении образования Астаны.
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