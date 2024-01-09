Тараканы атаковали школу в Астане

Жуткие кадры сняли на видео школьники в Астане. В одном из дверных проёмов дети заметили полчище тараканов. Ситуацию прокомментировали в Управлении образования, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в паблике Astanovka98 в Instagram. Насекомые поселились в школе-лицее №73.