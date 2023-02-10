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Табло на автобусных остановках будут работать с перебоями в Астане Сегодня, 19:01
268
Сегодня, 19:01
268

Табло на автобусных остановках будут работать с перебоями в Астане

Пассажирам общественного транспорта в Астане будет сложнее отслеживать движение маршрутов 11 февраля. Об этом предупредили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с плановыми техническими работами на табло не будет отображаться информация о времени прибытия маршрутов, а также отключится отслеживание транспорта в мобильных приложениях. Будет недоступно удалённое пополнение транспортных карт через мобильные приложения", - предупредили в компании.

Пополнить карты можно будет через RTVM-автоматы и специализированные кассы. 

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#транспорт #автобусы #Астана #CTS
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:01
268
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