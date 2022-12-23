Свыше 2,5 тысяч золотых слитков купили казахстанцы за месяц

Фото: trend.az

В ноябре 2022 года казахстанцы купили у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов 2516 мерных слитков общим весом 81,6 килограмма, передаёт BaigeNews.kz.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продан 110 591 золотой слиток общим весом 3,76 тонн.

"Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 28 389 штук. Далее следуют пятиграммовые – 24 082 штуки (22%) и 20-граммовые – 22 721 штука (20%), 100-граммовые – 22 573 штуки (20%), 50-граммовые – 12 826 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Атырау", - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

Золотые слитки - надежный инструмент инвестирования. Фактором, обеспечивающим ликвидность рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день".

Отметим, с начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 17 999 мерных слитков общей массой 453 килограмма, что составляет 16,3% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

"Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку", - проинформировали в Нацбанке.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в ряде банков второго уровня, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.