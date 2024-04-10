Свыше 1500 военнослужащих помогают бороться с паводками в Казахстане
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За истекшие сутки в противопаводковых мероприятиях было задействовано свыше 1 500 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"С учётом паводковой ситуации в районах, где объявлен режим ЧС, участие военнослужащих Вооруженных сил в работах по предотвращению и ликвидации последствий затопления расширяется. За истекшие сутки в противопаводковых мероприятиях было задействовано свыше 1 500 военнослужащих, 104 единицы автомобильной техники, 3 вертолета армейской авиации", - сказал Жангулин на брифинге республиканского оперативного штаба.
Он добавил, что воздушным транспортом перевезено 39 человек, доставлено более четырёх тонн груза, заготовлено и уложено свыше шести тысяч штук мешков с песком.
"Всего в период с 27 марта по 9 апреля в мероприятиях были задействованы свыше 3 тысяч военнослужащих, 173 единицы автомобильной техники, 14 вертолётов, 4 военно-транспортных самолета. Личным составом Вооруженных сил эвакуировано 2 359 человек, в том числе 745 детей. Перевезено более 115 тонн груза", - проинформировал спикер.
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