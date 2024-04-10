Свыше 1500 военнослужащих помогают бороться с паводками в Казахстане

За истекшие сутки в противопаводковых мероприятиях было задействовано свыше 1 500 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"С учётом паводковой ситуации в районах, где объявлен режим ЧС, участие военнослужащих Вооруженных сил в работах по предотвращению и ликвидации последствий затопления расширяется. За истекшие сутки в противопаводковых мероприятиях было задействовано свыше 1 500 военнослужащих, 104 единицы автомобильной техники, 3 вертолета армейской авиации", - сказал Жангулин на брифинге республиканского оперативного штаба.

Он добавил, что воздушным транспортом перевезено 39 человек, доставлено более четырёх тонн груза, заготовлено и уложено свыше шести тысяч штук мешков с песком.