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polisia.kz Сегодня, 09:09
91
Сегодня, 09:09
91
Фото: polisia.kz

Стройкомпании оштрафованы за мусор в столице

В целях улучшения санитарного состояния города и предотвращения образования стихийных свалок департамент полиции совместно с единой справочной службой проводит работу по пресечению фактов нарушения правил благоустройства, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За семь месяцев к административной ответственности привлечено 1 721 правонарушитель, среди которых 134 строительные компании и 89 обслуживащих организаций.

Общая сумма штрафов составляет более 19 млн тенге.

Всего с начала года к административной ответственности привлекли 240 водителей. Им выписан штраф на сумму более шести миллионов тенге. За перевозку грунта, мусора, сыпучих строительных и других материалов без покрытия также оштрафованы 33 водителя.

Так, в ходе рейдовых мероприятий стражи порядка выявили 39-летнего водителя КамАЗа, который выгрузил строительный мусор на территории города.

Мужчине наложен штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге).

Стоит отметить, что в Астане открылась коммунальная штрафстоянка для грузовых автомашин. На сегодня туда водворено 12 грузовиков с различными нарушениями. 

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Сегодня, 09:09
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