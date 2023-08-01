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Сегодня, 09:46
233
233Фото: ETL - eds-ltd.com.ua
Строительство новой электроподстанции завершили в Алматы
Расположенная в Бостандыкском районе подстанция "Алмагуль" обеспечит бесперебойным электроснабжением свыше 200 тысяч жителей, передаёт Baigenews.kz.
На 100% завершены как строительные работы на самой подстанции, так и прокладка кабельной линии 110 кВ электроснабжения к ней.
Новая подстанция позволит покрыть нагрузки потребителей южной части Алматы. К ней будут подключены строящиеся и новые жилые комплексы в квадрате улиц аль-Фараби — Жарокова — Утепова — Розыбакиева, микрорайона "Алмагуль".
Отмечается, что необходимость в подстанции была вызвана частыми отключениями электричества в Бостандыкском районе в связи с массовыми, хаотическими застройками.
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