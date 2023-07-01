Стрелок из Кишинёва разыскивался за похищение банкира

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Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина причастен к исчезновению замглавы "Ориёнбанка" Шухрата Исматуллоева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Таджикистана.

Сообщается, что 43-летний задержанный после стрельбы гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является одним из участников организованной группировки, которая похитила банкира. Молдавские СМИ сообщают, что он имеет гражданство Таджикистана и России.

"После совершения преступления Ашуров улетел в Турцию, а оттуда в Кишинев, где его пытались задержать, а он устроил стрельбу и убил двух человек", - говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратура сообщает, что при задержании Ашуров был ранен. Ведомство называет Ашурова жителем Душанбе, 1980 года рождения. Других подробностей в сообщении нет.