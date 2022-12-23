Стрельба в Париже: погибли три человека

Фото: 24.kz

69-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим в Париже. Три человека погибли. Начато расследование по факту убийства, передаёт BaigeNew.kz со ссылкой на телеканал BFMTV.

Трагедия произошла на улице д`Энгьен в 10-м округе французской столицы. По словам очевидцев мужчина произвёл семь-восемь выстрелов.

Трое человек ранены, один из них находится в критическом состоянии. Стрелка задержали, он получил ранение в лицо.

Полиция просит горожан держаться подальше от места происшествия.

СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщают, что задержанный француз по национальности. Он известен полиции за две попытки убийства в 2016 и 2021 годах.