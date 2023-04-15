Стрельба и взрывы: в Судане начались столкновения между армией и спецназом

Фото: Samir Bol / Reuters

Сильная стрельба и взрывы были слышны в столице Судана Хартуме после нескольких дней столкновений между армией и мощной военизированной группировкой в одной из крупнейших стран Африки, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщает телеканал Al Jazeera, из-за конфликтов международный аэропорт столицы Судана приостановил работу.

RSF обвинили армию в "жестоком нападении", сообщив, что военные окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых орудий. Организация уточнила, что речь идет о "широкомасштабной атаке" с применением разных видов вооружения.

Как сообщает Reuters, RSF заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию главнокомандующего армией и международный аэропорт Хартума в субботу, когда вспыхнули столкновения с армией в ходе обостряющейся борьбы за власть.

В заявлении RSF также говорится, что они захватили аэропорты в северном городе Мерове и Эль-Обейде на западе.

Журналист Reuters видел пушки и бронированные машины, развернутые на улицах, и слышал звуки стрельбы из тяжелого оружия возле штаб-квартир армии и RSF.

Армия же заявила, что RSF пытались атаковать ее войска на нескольких позициях после того, как свидетели сообщили о тяжелой перестрелке во многих частях страны, что вызвало опасения полномасштабного конфликта.

В свою очередь RSF заявили, что их силы подверглись нападению со стороны армии.