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Стрельба и взрывы: в Судане начались столкновения между армией и спецназом
Сильная стрельба и взрывы были слышны в столице Судана Хартуме после нескольких дней столкновений между армией и мощной военизированной группировкой в одной из крупнейших стран Африки, передаёт BaigeNews.kz
Как сообщает телеканал Al Jazeera, из-за конфликтов международный аэропорт столицы Судана приостановил работу.
RSF обвинили армию в "жестоком нападении", сообщив, что военные окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых орудий. Организация уточнила, что речь идет о "широкомасштабной атаке" с применением разных видов вооружения.
Как сообщает Reuters, RSF заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию главнокомандующего армией и международный аэропорт Хартума в субботу, когда вспыхнули столкновения с армией в ходе обостряющейся борьбы за власть.
В заявлении RSF также говорится, что они захватили аэропорты в северном городе Мерове и Эль-Обейде на западе.
Журналист Reuters видел пушки и бронированные машины, развернутые на улицах, и слышал звуки стрельбы из тяжелого оружия возле штаб-квартир армии и RSF.
Армия же заявила, что RSF пытались атаковать ее войска на нескольких позициях после того, как свидетели сообщили о тяжелой перестрелке во многих частях страны, что вызвало опасения полномасштабного конфликта.
В свою очередь RSF заявили, что их силы подверглись нападению со стороны армии.
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