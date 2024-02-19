Столичных школьников перевели на дистанционку из-за морозов
Сегодня, 10:48
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Сегодня, 10:48Сегодня, 10:48
107Фото: сайт Астаны
Из-за ухудшения погодных условий учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города Астаны.
"В связи с ухудшением погодных условий 19 февраля 2024 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, из-за непогоды в Астане отменили занятия в школах в понедельник в первую смену и перевели детей на дистанционку.
Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Казахстане сильные морозы, а также ветер, снег и метель. В некоторых регионах страны столбики термометров опустятся до минус 45 градусов.
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