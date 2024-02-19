Столичных школьников перевели на дистанционку из-за морозов

Из-за ухудшения погодных условий учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий 19 февраля 2024 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, из-за непогоды в Астане отменили занятия в школах в понедельник в первую смену и перевели детей на дистанционку.

Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Казахстане сильные морозы, а также ветер, снег и метель. В некоторых регионах страны столбики термометров опустятся до минус 45 градусов.