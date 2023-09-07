Стала известна страна проведения итогового турнира WTA с участием Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила место проведения итогового турнира 2023 года. Соревнования пройдут с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

На право провести соревнования претендовали Чехия и Саудовская Аравия.

Действующей победительницей итогового турнира WTA является француженка Каролин Гарсия. В финале в 2022 году она обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко.

Ранее сообщалось о том, что казахстанка Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в итоговый турнир WTA.