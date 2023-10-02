Сразу несколько смертельных ДТП произошло в Жетысу

Пять человек погибли и двое пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что на автодорогах Жетысу произошло пять ДТП с тяжелыми последствиями. В трёх дорожных авариях погибли пять человек и пострадали двое детей.

Сначала двое жителей села Алмалы 1980 и 1982 годов рождения разбились на мопеде. Мужчины врезавшись в электрический столб.

Ещё двое мужчин 1987 и 1991 годов рождения погибли около Талдыкоргана. Их Toyota Camry врезалась в дерево.

49-летняя женщина была за рулём Fiat Croma, когда машина врезалась в дерево. Водитель погибла на месте происшествия.

В двух других ДТП пострадали дети. 9-летний и 16-летний школьники попали под колеса авто. Оба подростка госпитализированы с травмами в больницу.