Сразу несколько смертельных ДТП произошло в Жетысу
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Пять человек погибли и двое пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что на автодорогах Жетысу произошло пять ДТП с тяжелыми последствиями. В трёх дорожных авариях погибли пять человек и пострадали двое детей.
Сначала двое жителей села Алмалы 1980 и 1982 годов рождения разбились на мопеде. Мужчины врезавшись в электрический столб.
Ещё двое мужчин 1987 и 1991 годов рождения погибли около Талдыкоргана. Их Toyota Camry врезалась в дерево.
49-летняя женщина была за рулём Fiat Croma, когда машина врезалась в дерево. Водитель погибла на месте происшествия.
В двух других ДТП пострадали дети. 9-летний и 16-летний школьники попали под колеса авто. Оба подростка госпитализированы с травмами в больницу.
"По каждому факту проводится уголовное расследование. Каждое ДТП тщательно изучается с назначением необходимых экспертиз и сбором соответствующего материала. Выясняются все обстоятельства и причины со строгим анализом произошедшего", - сообщили в полиции.
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