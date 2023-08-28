Спрятал 250 тысяч долларов среди навоза: задержан похитивший сейф в Алматы

Полицейскими Медеуского района Алматы задержан подозреваемый в похищении сейфа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Возможным вором оказался 34-летний житель Алматинской области.

В полиции рассказали, что подозреваемый проник в частный дом, откуда украл сейф с крупной суммой денег. Затем похищенные 250 тысяч долларов мужчина спрятал среди навоза.

"Гражданин И., 1989 года рождения, путем отжима окна, проник в чужой частный дом, откуда тайно похитили сейф с крупной суммой денег. В момент кражи хозяева дома отсутствовали, за несколько дней до этого они уехали в отпуск. По словам главы семейства, он является частым предпринимателем. В сейфе у него хранились 250 тысяч долларов. Преступление было раскрыто вследствие проведения оперативных и специальных мероприятий. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Похищенные деньги он спрятал среди навоза. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

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