Спрос на российские рубли упал в Казахстане

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В Казахстане в прошлом году на треть сократился спрос на российские рубли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщает аналитический дайджест Первого кредитного бюро по валютному рынку, спрос на российскую валюту упал почти на 500 милллиардов тенге.

Причём продажи рубля сократились во всех регионах страны, в основном, во втором полугодии. В целом покупать меньше стали и долларов, и евро. Самый низкий уровень продаж иностранной валюты пришёлся на июнь прошлого года - всего 91 миллиард тенге.