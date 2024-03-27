Спрос на электрокары среди казахстанцев вырос почти в девять раз

В Казахстане отмечен всплеск спроса на легковые электромобили, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom. За последний год граждане зарегистрировали 7,5 тыс. электрокаров. По данным на 1 февраля текущего года, общее количество таких автомобилей, поставленных на учёт в нашей стране, составило 8,4 тыс. - в 9,2 раза больше, чем было в феврале 2023-го (лишь 914). Активный прирост количества легковых авто на электродвигателе наблюдался с мая по декабрь прошлого года.

Общее же количество автомобилей разного типа, работающих на электричестве, судя по отчётам Бюро национальной статистики АСПиР РК, в феврале текущего года составило 8,7 тыс. - в 7,3 раза больше, чем годом ранее. Из них большая часть - легковые авто. Грузовых электромобилей и экоавтобусов в стране не так уж и много - всего чуть больше 300.

Всплеск потребительского спроса за последний год связан с решением совета Евразийской экономической комиссии о продлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз электромобилей до конца 2025-го. Отмена пошлины позволяет экономить 15% от таможенной стоимости машины.

По данным автоэксперта, директора Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка РК Артура Мискаряна, квота для Казахстана в прошлом году составляла 15 тыс. электрокаров, и за год она была освоена только наполовину.

Благодаря резкому росту количества электромобилей, их доля в общем автопарке страны увеличилась, но осталась мизерной. В феврале 2023-го удельный вес электрокаров от общего количества автомобилей в стране составлял 0,03%, а в феврале текущего года — уже 0,2%.

Впрочем, автоэксперты отмечают, что, помимо 8,7 тыс. авто с электродвигателем, автопарк "зелёных" машин может быть куда больше. Ведь ещё есть гибридные автомобили, которые имеют как двигатель внутреннего сгорания, так и батарею. Бюро национальной статистики АСПиР РК ведёт статистику количества авто на смешанном топливе (бензине, газе, электричестве) без разграничения по видам сочетаний. Поэтому выделить из этих данных отдельно автомобили с батареей невозможно.

В целом общее количество гибридных авто в Казахстане составляет 405,4 тыс., из них 95,5% — легковые. Динамика числа зарегистрированных автомобилей на смешанном топливе за последний год тоже показывает серьёзный прирост: плюс 72,4 тыс., или 21,7%. Этот рост связан не со льготами ЕАЭС (на "гибриды" они не распространяются), а с общим трендом продаж. По данным ОЮЛ "Казахстанский Автомобильный Союз", в прошлом году официальные дилеры реализовали в стране 198,7 тыс. новых автомобилей. Рост на 60,2% — лучший результат за всю историю казахстанского авторитейла.

Чаще всего электрокары покупают жители двух крупнейших мегаполисов. Например, в Алматы число легковых и коммерческих электромобилей за последний год выросло почти в 9 раз, до 5 тыс. В столице динамика тоже неплохая, хотя общее количество "зелёных" авто там меньше — всего 1,1 тыс.

В регионах численность счастливых владельцев электрокаров также значительно увеличилась, но в абсолютных значениях эта динамика не такая впечатляющая. В прошлом году во многих областях регистрировались только единичные экземпляры электромобилей, и за 12 месяцев показатели выросли лишь до нескольких десятков.

Аналитики компании Freedom Finance Global, проводившие по итогам 2023 года отраслевое исследование авторынка РК, полагают, что основная марка завозимых в Казахстан электрокаров - спортивная модель Zeekr 001. Производитель этого пятидверного хэтчбека - китайская компания Geely.

"Смотря на темпы роста парка электрокаров в Казахстане, складывается ощущение зарождения нового большого тренда для автомобильного рынка. Однако мы полагаем, что мода на электромобили больше похожа на проверку новых технологий со стороны энтузиастов, нежели на смену парадигмы и уход казахстанцев к более экологичному виду транспорта. При сохранении высоких темпов роста у рынка электроавтомобилей есть шансы перейти к действительно заметной доле повседневных авто на дорогах, по крайней мере в Алматы. Одним из шагов к этому является более широкая развёртка станций зарядки по стране", - отмечают аналитики.

Среди казахстанских городов южная столица действительно лидирует по числу коннекторов на электрозарядных станциях. По данным на март текущего года в Алматы насчитывалось 130 точек для зарядки электромобилей. Второе место занимает Астана, там 101 точка зарядки. Остальные города слабо представлены на карте электрозаправок для казахстанских электрокаров. Например, на востоке всего одна станция, на западе — ни одной. Здесь стоит пояснить, что речь идёт об общественных заправках. Учёт частных, личных ЭЗС в Казахстане не ведётся. Неизвестна и численность владельцев электрокаров, которые заряжают машину в домашнем гараже.

Общее количество общественных коннекторов в РК - 269. В сравнении с прошлогодним показателем (183) можно говорить о развитии инфраструктуры для "зелёных" автомобилей. В настоящее время в стране функционируют две компании. "Оператор ЭЗС" представляет собой сеть из 102 станций в Алматы и Астане. Компания eDrive.kz позиционирует себя как системный интегратор в области зарядной инфраструктуры и имеет 167 точек подключения к электрозарядным станциям.