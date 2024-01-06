Спасатели Карагандинской области получили новую технику

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев торжественно вручил спасателям 23 единицы техники, полученных в 2023 году из республиканского и областного бюджетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

​В свою очередь, сотрудники гарнизона органов гражданской защиты Карагандинской области выразили свою благодарность и признательность акиму области​ за ежегодную масштабную помощь, заверив, что выданная техника всегда будет готова к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К примеру, за прошедшие 8 лет на вооружение департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области поставлено 188 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.​ Из них из областного бюджета приобретено 104 единицы техники.

В 2023 году из областного бюджета было начато финансирование 3-х крупных проектов, в том числе строительство пожарного депо в г. Балхаш и учебно-тренировочного комплекса спасателей в г. Караганде, а также капитальный ремонт пожарного депо в г. Темиртау.​

​В 2024 году при поддержке акимата области планируется приобрести 20 единиц техники, в том числе пожарные автолестницы высотой 50-метров.​