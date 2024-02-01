Сотрудничество Казахстана и Кыргызстана обсудили Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провёл переговоры с председателем Кабинета министров – руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Встреча состоялась в Алматы в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил Алихан Смаилов, Кыргызстан является для Казахстана стратегическим партнёром и братским государством.

"Благодаря политической воле наших лидеров сегодня казахстанско-кыргызские отношения находятся на качественно новом уровне", — сказал премьер-министр.

Глава правительства также отметил поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия между странами. Только за 11 месяцев прошлого года взаимная торговля выросла на 12 процентов и достигла 1,3 миллиарда долларов. Вместе с тем РК и КР продолжают совместную работу по доведению объема товарооборота до двух миллиардов долларов.

"Этому способствует эффективная деятельность двусторонних механизмов сотрудничества, таких как Межправительственный совет и Форум межрегионального сотрудничества. Правительство Казахстана готово дальше поддерживать казахстанско-кыргызское стратегическое партнёрство по всем направлениям", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Акылбек Жапаров отметил, что нынешние отношения Кыргызстана и Казахстана подтверждают высокий уровень политического диалога.

"С каждым годом растёт объём взаимной торговли и инвестиций, а деловые, научные и культурные связи активизируются. В рамках Межправительственного совета обсуждаются общие стратегические цели, концептуальные подходы и направления долгосрочного развития кыргызско-казахстанского сотрудничества. Активное взаимодействие между нашими странами осуществляется на многосторонних площадках", - сказал он.

Жапаров подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем углублении союзнических отношений с Казахстаном, основанных на взаимном доверии и понимании.

В ходе встречи главы правительств рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и нефтегазовой отраслях.

Кроме того, стороны договорились в кратчайшие сроки проработать вопрос открытия дополнительного пункта пропуска для грузового автотранспорта на казахстанско-кыргызской границе, а также усилить взаимодействие в водно-энергетической сфере.