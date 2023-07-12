"Снова обыграет Жабер"- в США оценили шансы Рыбакиной на Уимблдон

Фото: пресс-служба Уимблдона

У казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной высокие шансы на защиту титула на Уимблдоне, сообщил BaigeNews.kz американский журналист и теннисный обозреватель Скуп Малиновски.

Первая ракетка Казахстана проведёт матч против тунисской теннисистки Онс Жабер за выход в полуфинал турнира "Большого шлема" в Лондоне. В прошлом году первая ракетка Казахстана уже играла против Жабер в финале Уимблдона, одержав сенсационную победу.

"Мне нравится форма Рыбакиной, она фаворит турнира. Она хорошо играет и умеет подстраиваться по ходу матча. Например, как это было в матче против Корне, которая поскользнулась на траве, получила травму и взяла медицинский тайм-аут. Но затем она решила продолжить игру. Многие топ-игроки могли бы ментально сломиться в этом моменте, но только не Рыбакина. Рыбакина ведёт 2-2 в очных встречи с Жабер, последний матч был финальным год назад. Я думаю, что Рыбакина снова обыграет Жабер. Даже если Онс проведет идеальный матч, этого может быть недостаточно, чтобы победить Рыбакину".

Теннисный обозреватель отмечает, что Елена уже обыгрывала всех теннисисток, оставшихся в розыгрыше турнира. Наиболее "сложной" соперницей на Уимблдоне для Рыбакиной является Элина Свитолина из Украины, считает эксперт.

"Самым сложным сценарием был бы финал против Свитолиной", - отметил Скуп Малиновски, говоря о шансах на победу Рыбакиной в этом году на Уимблдоне.

Матч Рыбакиной и Жабер за выход в полуфинал пройдёт сегодня, 12 июля. Ориентировочное начало матча в 18:30 по времени Астаны.

Напомним, на Уимблдоне-2023 Елена Рыбакина уже выиграла четыре матча. Она победила Шелби Роджерс (49-е место) — 4:6, 6:1, 6:2, Ализе Корне (74-е место) — 6:2, 7:6 и Кэти Бултер (89-е место) — 6:1, 6:1 и Беатрис Аддад Майю (13-е место) — 4:1 (соперница снялась в первом сете).

Что касается выступлений Онс Жабер, то она победила Магдалену Френх (70-е место) — 6:3, 6:3, Бай Чжосюань (191-е место) — 6:1, 6:1, Бьянку Андрееску (50-е место) — 3:6, 6:3, 6:4 и Петру Квитову (9-е место) — 6:0, 6:3.

На данный момент Рыбакина является третьей ракеткой мира, Жабер занимает шестое место в рейтинге WTA.