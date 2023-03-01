Снижение инфляции в Казахстане до 9-12% обещает Нацбанк

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Рост инфляции в стране не сбавляет темпы. Сейчас она достигла почти 21 процента, передаёт BaigeNews.kz. Однако, по прогнозам Нацбанка, до конца года инфляция снизится до 9-12 процентов.

Улучшение прогнозов инфляции, по данным финрегулятора, связано с укреплением реального обменного курса тенге, умеренным влиянием миграционного шока на услуги, а также возможным снижением индекса ФАО на зерновые и хорошим урожаем в Казахстане.

Кроме того, финрегулятор ожидает рост экономики на 3,5-4,5 процента в 2023-2025 годах.