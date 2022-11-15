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Снести нельзя оставить: за что судится консервный завод с акиматом Уральска?
В Уральске третий год проходит судебная тяжба между городским акиматом и консервным заводом "Кублей". Спор возник из-за строительства жилого комплекса вблизи пищевого предприятия, разрешение на который выдал акимат. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в тонкостях непростого правового дела.
История начинается в далёком 2014 году, когда правительство утвердило генплан развития Уральска. Документом были установлены санитарно-защитные зоны для консервного завода, который уже строился в промышленной зоне. Предприятие благополучно открылось летом 2015 года.
Через четыре года на близлежащем участке, принадлежавшем одной частной компании, началось строительство дома, хотя этот участок по закону не предназначался для возведения жилья. В акимате Уральска рассказали, что дома строились по инициативе самой частной компании.
В марте 2020 года этот земельный участок выкупил другой частник, который начал строить целый ЖК на четыре жилых дома. План детальной планировки был разработан с учётом границ санитарно-защитной зоны консервного завода, указанных в генплане развития Уральска. И глава города утвердил изменение целевого назначения участка с обслуживания производственных зданий на строительство многоэтажных многоквартирных домов.
С тех пор предприятие судится с акиматом Уральска, не соглашаясь с этим решением. Сначала суд признал действия городской администрации незаконными, и разрешение на строительство ЖК было отозвано. Но только "на бумаге", уверяет предприниматель, ведь строительство де-факто было продолжено, потому что ГАСК выдал соответствующие талоны.
Дела недавние
На этом история не закончилась, а получила неожиданное продолжение. По жалобе предприятия была инициирована специальная комиссия экспертного совета "Адалдык Аланы" МИИР РК с просьбой предоставить правовую оценку действиям акимата, допустившего строительство жилого комплекса на территории промзоны.
Резюме комиссии, однако было не в пользу завода: у последнего, как оказалось, отсутствовали необходимые документы, да и сами границы его санитарно-защитной зоны были очерчены с большими нарушениями. Кроме того, комиссия полагает, что завод плохо влияет на здоровье жителей близстоящих домов, которые уже семь лет испытывают неблагоприятное воздействие от шумов и вредных выбросов.
Сотрудники завода остаются при своём мнении, что именно акимат в своё время нарушил законодательство.
Социальный вопрос
Сегодня судебная тяжба продолжается. На весы поставлено многое. С одной стороны, часть людей рискует остаться на улице, если уже построенный ЖК признают незаконным. С другой стороны, в случае признания консервного завода нарушителем без работы останется 768 работников завода и множество фермеров Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей.
Акимат Уральска заявляет: разрешение на привлечение средств дольщиков не выдавал. Тем временем общая площадь строительства ЖК "Циолковский" от частного застройщика на 380 квартир составила 27,9 тысячи квадратных метро
Первый дом на 100 квартир был введён в эксплуатацию 30 октября 2020 года, квартиры полностью реализованы. Второй дом готов к вводу в эксплуатацию, ещё два строятся.
Сегодня на основании заявления акимата Уральска, кассационная коллегия Верховного суда вынесла постановление о пересмотре судебных решений касательно домов жилого комплекса.
Юристы, представляющие интересы завода, в случае несогласия с решением судьи намерены обращаться в судебное жюри и международные организации. А простые жители Уральска с замиранием сердца ждут справедливого вердикта от правосудия.
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