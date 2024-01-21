Снег, низовая метель и гололёд: в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны в понедельник сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе, юго-востоке ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, прогнозируются гололёд, низовая метель. По республике ожидаются туман и усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

22 января в Кызылординской области ожидается восточный ветер в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде восточный ветер ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Мангистауской области, днём на западе, юге, в центре области ожидается гололёд. На востоке, юге области ожидается туман. На западе, в центре области ожидается низовая метель. Ветер северный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау утром и днём ожидается гололёд.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На большей части Атырауской области ожидается метель. Ветер северный на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается метель. Ветер северный порывы 15-18 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидается туман.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

Утром и днём на севере, западе Костанайской области ожидаются метель, туман. Ветер южный на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

На севере области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.