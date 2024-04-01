Убийство Салтанат Нукеновой: свидетель рассказал о новых подробностях

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева. Свидетель со стороны защиты, рассказал о том, какие поручения давал ему брат Бишимбаева Бакытжан Байжанов 9 ноября, когда стало известно о смерти Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Свидетель А. работал водителем семьи Бишимбаевых, а также помощником Байжанова. Как сообщил свидетель, 9 ноября Байжанов дал ему поручение доставить телефон Салтанат Нукеновой в квартиру Бишимбаева. Прокурор уточнила, спрашивал ли он почему, Байжанов дал такое поручение.

"Скорее всего, я думал, что Салтанат забыла, и она дома", - ответил свидетель.

Отвечая на вопросы прокурора, он сообщил, что практически не контактировал с Бишимбаевым и Нукеновой и не замечал ссор между ними. Он также не видел супругу Бишимбаева с побоями.

Прокурор отметил, что в показаниях свидетеля есть противоречия. Потому он ходатайствовал о том, чтобы огласить показания досудебного расследования. Судья удовлетворила ходатайство.

Далее прокурор зачитал протокол досудебного расследования от 18 ноября 2023 года. Он был оглашен в части противоречий:

"8 ноября находился как обычно в квартире Бишимбаева с бригадиром и другими работниками, которые постоянно менялись. В этот же день вечером около 18:00 услышал, как Бишимбаева и Нукенова выходят из дома, но я их не видел. Потом около 21:00 я позвонил Нукеновой спросить, как закрыть входную дверь и когда они приедут. В этот момент, я услышал, что она находится на концерте. На мои вопросы, она ответила, что ключи находятся внутри пожарного щита. Кода вернутся не сказала", - зачитал прокурор.

Отвечая на дополнительные вопросы, свидетель сообщил, что 9 ноября Байжанов позвонил ему и сказал, что не успевает и попросил его отвезти телефон Нукеновой в квартиру Бишимбаева. Свидетель выехал в сторону улицы Туран, куда ему и сказал подъехать Байжанов.

"Диалога не было как такого. Впервые увиделись в этот день", - сказал свидетель.

В этот момент в квартире находились работники, которые занимались ремонтом.

Адвокат Жанна Уразбахова, представляющая интересы потерпевшей стороны по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, отметила, что свидетель А. не сообщил при первом допросе, о том, что ему были даны поручения о телефоне и ходатайствовала о том, что бы зачитать протокол досудебного расследования от 10 ноября.

"9 ноября около 10 утра я приехал в данную квартиру, так как должны были прийти электрик, сантехник, бригадир, гипсокартонщик. Далее мы вместе зашли в квартиру. Полтора часа я ждал бригадира. Далее сантехник просил купить строительные материалы. После чего я сообщил Байжанову, что поеду на рынок за материалами. К двеннадцати часам я приехал на рынок и закупился. После чего привел все материалы в данную квартиру. В 13:05 Байжанов позвонил мне и попросил привезти вещи Салтанат.

На что я по ошибке собрал вещи Бишимбаева. На полпути я позвонил Байжанову и уточнил, какие вещи нужно было привезти. На что Байжанов сказал, что нужно привезти теплые вещи Салтанат. Затем развернулся, поехал обратно в квартиру, где оставил вещи Бишимбаева и собрал вещи Салтанат. Далее я поехал в "Гастроцентр", где расположен ресторан "Бао".

По приезду обнаружили, что ресторан закрыт. Далее я поднялся на третий этаж, где находился офис Байжанова. Однако его там не было. Затем я позвонил ему, где он попросил оставить вещи там. После чего я поехал обратно в квартиру. Байжанов сказал, что у его сына шахматы, что нужно его отвезти и забрать оттуда.

Далее к 19:40 я отвез его сына домой по адресу. После чего я поехал обратно в квартиру, где контролировал работу строительной бригады. Параллельно я переписывался с Байжановым.

В 20:54 Байжанов позвонил и просил срочно собрать теплые вещи Бишимбаева и приехать в ресторан. По приезду я увидел сотрудников полиции и стоял у входа около 15 минут, так как никого не впускали. Далее я зашел в ресторан, передал вещи Бишимбаева одной неизвестной женщине, которая стояла рядом с Байжановым. Около двух часов я простоял там и услышал от сотрудников и прочитал в социальных сетях, что скончалась супруга Бишимбаева", - зачитал протокол адвокат.

Свидетелю был задан вопрос о том, почему он сразу не сообщил органу следствия о просьбе Байжанова привезти телефон Салтанат в квартиру?