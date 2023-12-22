Смаилов поздравил работников энергетической отрасли с профпраздником
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Алихан Смаилов обратился к работникам энергетического сектора Казахстанаи поздравих их с Днём энергетика.
В своём поздравлении глава правительства выразил благодарность работникам теплоэлектростанций, электросетевых и энергоснабжающих организаций, сотрудникам объектов ВИЭ и гидроэлектростанций, ремонтникам – всем тем, кто своим самоотверженным трудом обеспечивает надежность энергосистемы страны.
"Действуя порой в непростых условиях, вы обеспечиваете свет и тепло в наших домах, поддерживаете работу предприятий и инфраструктуры. Ваш почетный труд – это энергия, которая питает развитие нашего государства!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших достижений!", - сказал премьер-министр.
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