Смаилов поздравил работников энергетической отрасли с профпраздником

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Алихан Смаилов обратился к работникам энергетического сектора Казахстанаи поздравих их с Днём энергетика.

В своём поздравлении глава правительства выразил благодарность работникам теплоэлектростанций, электросетевых и энергоснабжающих организаций, сотрудникам объектов ВИЭ и гидроэлектростанций, ремонтникам – всем тем, кто своим самоотверженным трудом обеспечивает надежность энергосистемы страны.

"Действуя порой в непростых условиях, вы обеспечиваете свет и тепло в наших домах, поддерживаете работу предприятий и инфраструктуры. Ваш почетный труд – это энергия, которая питает развитие нашего государства!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших достижений!", - сказал премьер-министр.