Склад автомобильных шин несколько часов тушили в Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

Крупный пожар ликвидировали в селе Жармуханбет Алматинской области. Загорелся склад автомобильных шин, затем огонь перекинулся на соседнее административное здание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Вызов поступил 9 апреля в 7:20 утра. Горело одноэтажное, Г-образное здание общей площадью 1600 квадратных метров. Позже огонь распространился на одноэтажное административное здание.

"На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу вызова. Расстояние от ближайшей пожарной части десять километров. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии пяти километров. В 9:08 пожар был локализован и в 13:45 часов ликвидирован. Общая площадь пожара составила 764 квадратных метра", — рассказали в ДЧС.

В ведомстве отметили, что распространению огня на такую площадь послужило позднее обнаружение и сообщение в противопожарную службу, а также порывистый северный ветер 4-6 метров в секунду.

"Жертв и пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям пожарных было спасено складское помещение с автомобильными шинами, общей площадью 1400 квадратных метров. Угрозы перехода на частные жилые дома нет", — добавили в ДЧС.

Для выяснения причины пожара на месте работали сотрудники отдела дознания и испытательный исследовательской пожарной лаборатории. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

По данному факту ОЧС Карасайского района возбуждено уголовное дело по статье 292 часть 1 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека или крупного ущерба гражданину, организации или государству".