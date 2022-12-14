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  • Систему теплосетей в Казахстане планируют модернизировать к 2037 году
пресс-службы Правительства РК Сегодня, 11:16
145
Сегодня, 11:16
145
Фото: пресс-службы Правительства РК

Систему теплосетей в Казахстане планируют модернизировать к 2037 году

На заседании правительства в Астане министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о поэтапной модернизации тепловых сетей, передаёт BaigeNews.kz.

"С 2023 по 2030 годы планируется заменить тепловые сети протяженностью 1,6 тысячи километров, это сети с износом более 75 процентов. С 2030 по 2037 годы планируется заменить тепловые сети с износом от 50 до 74 процентов, протяжённость таких сетей составляет 3,7 тысячи километров", - сообщил министр. 

По словам Акчулакова, два этапа модернизации потребуют более 1,7 триллиона инвестиционных тенге.

"Сети с износом менее 50 процентов предлагается заменить в рамках инвестиционных программ субъектов естественных монополий (через тариф -1,4 тысячи километров, 462 миллиарда тенге)", - пояснил глава минэнерго.

Теперь местным исполнительным органам необходимо провести техническое обследование состояния тепловых сетей и разработать проектно-сметную документацию для выделения средств.

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#теплосети #модернизация #минэнерго
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 11:16
145
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