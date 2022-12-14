Систему теплосетей в Казахстане планируют модернизировать к 2037 году

"С 2023 по 2030 годы планируется заменить тепловые сети протяженностью 1,6 тысячи километров, это сети с износом более 75 процентов. С 2030 по 2037 годы планируется заменить тепловые сети с износом от 50 до 74 процентов, протяжённость таких сетей составляет 3,7 тысячи километров", - сообщил министр.