Сильные дожди со снегом прогнозируют синоптики в Казахстане
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В ближайшие три дня (с 9 по 11 ноября) синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
Из-за быстрой смены барических образований, на большей части Казахстана, в ближайшие трое суток, сохраняется неустойчивый характер погоды.
"Пройдут осадки в виде дождя и снега, сильные дожди ожидаются 9 ноября на юге, 10 ноября на западе, сильные осадки (дождь, снег) 9-10 ноября на юго-востоке, 11 ноября на востоке страны", - говорится в сообщении.
По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман. На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидается гололед.
К концу периода в ночные часы на юго-востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2 мороза-3тепла, в горных районах до 5-10 мороза.
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