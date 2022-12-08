open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Сильнейших бойцов выявили среди сотрудников силовых структур в Казахстане
пресс-служба Минобороны РК Сегодня, 22:10
233
Сегодня, 22:10
233
Фото: пресс-служба Минобороны РК

Сильнейших бойцов выявили среди сотрудников силовых структур в Казахстане

Команда Центрального спортивного клуба стала обладателем Кубка министра обороны РК по рукопашному бою, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в течение двух дней любители боевых искусств следили за захватывающими поединками.

Турнир уже в пятый раз проходит под эгидой Минобороны и Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя.

На этот раз за Кубок боролись более 160 спортсменов, представлявшие 15 команд силовых структур страны.

В общекомандном зачёте сильнейшей стала команда Центрального спортивного клуба Минобороны, второе место заняли представители МВД, третье – спортсмены из министерства обороны. 

В личном первенстве среди мужчин лучшими стали:

  • в весовой категории до 57 килограммов - Асхат Жылысбеков (МВД);
  • до 62 килограммов – Бауыржан Султанов (министерство обороны);
  • до 67 килограммов – Бауржан Асилбеков (Служба государственной охраны);
  • до 73 килограммов – Тимур Серикулы (ЦСК МО);
  • до 80 килограммов – Айдын Толепбаев (МВД);
  • до 88 килограммов – Ильяс Мухамадиев (Комитет национальной безопасности);
  • до 97 килограммов – Еламан Куатов (Министерство обороны);
  • свыше 97 килограммов – Женис Ердаулет (Служба государственной охраны).

Среди женщин победу одержали в весовой категории до 52 килограммов Аян Турсын (ЦСК МО), до 65 килограммов – Сора Рахмонова (ЦСК МО), свыше 75 килограммов – Саида Хасенова (МВД).

По итогам турнира приз "За лучшую технику" вручён Ильясу Мухамадиеву (Комитет национальной безопасности), "За волю к победе" – Арману Абетанову (Агентство РК по финансовому мониторингу). Отдельно за вклад в организацию турнира отмечен серебряный призёр Олимпийских игр, боксёр Василий Левит.

На церемонии закрытия министр обороны Руслан Жаксылыков отметил роль рукопашного боя в боевой подготовке военнослужащих и тех, кто стоит на страже правопорядка. Он поздравил победителей и призёров турнира, поблагодарил всех участников состязаний за бескомпромиссную борьбу и пожелал настойчивости в достижении целей, новых побед и успехов.

Победители и призёры в командном зачёте получили кубки от имени министра обороны, чемпионы и призеры в индивидуальном первенстве награждены медалями, грамотами и денежными призами.

Победителям будет присвоено звание "Мастер спорта Республики Казахстан".

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #Минобороны
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:10
233
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх