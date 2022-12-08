Сильнейших бойцов выявили среди сотрудников силовых структур в Казахстане

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Команда Центрального спортивного клуба стала обладателем Кубка министра обороны РК по рукопашному бою, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в течение двух дней любители боевых искусств следили за захватывающими поединками.

Турнир уже в пятый раз проходит под эгидой Минобороны и Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя.

На этот раз за Кубок боролись более 160 спортсменов, представлявшие 15 команд силовых структур страны.

В общекомандном зачёте сильнейшей стала команда Центрального спортивного клуба Минобороны, второе место заняли представители МВД, третье – спортсмены из министерства обороны.

В личном первенстве среди мужчин лучшими стали:

в весовой категории до 57 килограммов - Асхат Жылысбеков (МВД);

до 62 килограммов – Бауыржан Султанов (министерство обороны);

до 67 килограммов – Бауржан Асилбеков (Служба государственной охраны);

до 73 килограммов – Тимур Серикулы (ЦСК МО);

до 80 килограммов – Айдын Толепбаев (МВД);

до 88 килограммов – Ильяс Мухамадиев (Комитет национальной безопасности);

до 97 килограммов – Еламан Куатов (Министерство обороны);

свыше 97 килограммов – Женис Ердаулет (Служба государственной охраны).

Среди женщин победу одержали в весовой категории до 52 килограммов Аян Турсын (ЦСК МО), до 65 килограммов – Сора Рахмонова (ЦСК МО), свыше 75 килограммов – Саида Хасенова (МВД).

По итогам турнира приз "За лучшую технику" вручён Ильясу Мухамадиеву (Комитет национальной безопасности), "За волю к победе" – Арману Абетанову (Агентство РК по финансовому мониторингу). Отдельно за вклад в организацию турнира отмечен серебряный призёр Олимпийских игр, боксёр Василий Левит.

На церемонии закрытия министр обороны Руслан Жаксылыков отметил роль рукопашного боя в боевой подготовке военнослужащих и тех, кто стоит на страже правопорядка. Он поздравил победителей и призёров турнира, поблагодарил всех участников состязаний за бескомпромиссную борьбу и пожелал настойчивости в достижении целей, новых побед и успехов.

Победители и призёры в командном зачёте получили кубки от имени министра обороны, чемпионы и призеры в индивидуальном первенстве награждены медалями, грамотами и денежными призами.

Победителям будет присвоено звание "Мастер спорта Республики Казахстан".